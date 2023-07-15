英國媒體報導，在烏俄戰爭中表現不俗的風暴之影飛彈（Storm Shadow）遭遇最大威脅！超過50名蘇格蘭兵工廠的關鍵崗位員工展開罷工，而下週還將繼續展開新一波罷工行動，搬運尖端武器有非常多程序跟專業知識，然而消息指出他們的薪水比英國連鎖便利超商——利多超市（Lidl）的店員還少，英國國防部指出，如果罷工持續下去那勢必會影響到援烏的時程。

據英國《每日鏡報》（Mirror）14日報導，一場嚴重的薪資糾紛，超過50名關鍵工作人員罷工，並將在星期一（17）再次發起罷工。這嚴重影響了英國國防部一個秘密飛彈基地向烏克蘭提供所需的風暴之影飛彈。

該武器工廠為烏克蘭前線部隊提供關鍵的風暴之影和「硫磺」反戰車飛彈(Brimstone missile)然而，負責移動炸彈的員工們的薪資只略高於基本工資，而在隨便一家路邊的連鎖便利超商搬當店員，還能賺上更多錢。

根據國防消息來源，如果薪資罷工長期持續，風暴之影和「硫磺」反戰車飛彈的供應可能受到影響。國防部回應稱，已實施「應急措施」，以防止烏克蘭的武器供應受到影響。

BREAKING:



Reuters reports that France has started delivering a “significant amount” of SCALP long-range missiles to Ukraine.



It’s the same missile as the UK’s Storm Shadow.



Will Germany change its mind and start delivering Taurus?



🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/tsituw9xt5 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2023

負責組裝武器的工人被稱為工藝師（Craft Worker），每小時的工資為16.82英鎊（約新台幣678），再加上4000英鎊（約新台幣16萬元）的「工藝師津貼」和6000英鎊（約24萬台幣）的留任獎金，年收入約為38,000英鎊（約新台幣153萬元）。

負責運送武器的工人每小時只能賺取10.42英鎊（約新台幣420）跟政府基本工資一樣，年收入為20,500英鎊（約新台幣82萬元），沒有任何獎金。但去年隨著工藝師的加薪使得薪資差距暴增至每年約18,000英鎊（約新台幣72萬6）。

一位消息人士表示：「基本上，廠區內的工人還不如到利多超市工作，每個小時還有11英鎊（約新台幣444元）。這意味著這些工人運送尖端武器（有非常多特殊程序）的報酬比他們在商店搬東西的報酬還少。

這是這個兵工廠自1943年二戰期間建成以來，工人首次罷工。「如果罷工持續很長一段時間，這一定會對出貨給烏克蘭或英軍的飛彈產生影響。」