新北市1名57歲王姓男子，今年3月12日12時許，在新北市三重區自強路二段某間卡拉OK店消費，與陳姓闆娘發生爭執，辱罵、妨害店家營業並拒絕付錢，警方穫報至現場，王男竟對處理員警辱罵「菜鳥」、「吃那麼肥」等語，被依社會秩序維護法移送簡易庭裁罰1千元。
警方表示，3月12日12時許接獲報案稱有客人酒醉發生爭吵、糾紛，員警到場後，現場57歲陳姓女負責人表示，醉客57歲王姓男子對渠辱罵、妨害店家營業並拒絕付錢，另王男現場對處理員警辱罵「菜鳥」、「吃那麼肥」等語，員警遂依社會秩序維護法將王男帶返管束，過程中王男抵抗拒絕上車，員警依法對王男上銬執行保護管束。並將王男依違反社會秩序維護法，移送簡易庭裁處。
據判決書指出，王男於警詢時辯稱：「菜鳥」是口頭禪，「吃那麼肥」是對旁邊空氣罵云云惟查，王男所稱之「菜鳥」、「吃那麼肥」等語，分別屬對他人專業及外表上之貶抑言詞，於一般社會觀念中屬於辱罵範圍，且明顯係基於不滿情緒而針對員警表達，是移送人所辯，顯屬卸責之詞，無可採信。
法官審酌，王男於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰新臺幣1千元。
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