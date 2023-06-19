賴姓泰國籍夫妻栽種、製造大麻，大麻花成品市值超過千萬元，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。（高市小港分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市小港分局日前接獲線報，住在台南永康區的賴姓泰國籍夫妻以私人菜園為掩護，栽種、製造大麻，專案小組日前發動突襲，當場查獲上百餘大麻植株、1公斤大麻花成品，市值超過千萬元，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

警方日前接獲情資，指出賴姓泰籍夫妻涉嫌栽種及製造大麻。賴男疑似透過泰籍友人取得大麻種子，與賴女合力從種子開始栽種後，以秧插方式不斷移植分株，再以種植香茅、辣椒、九層塔具辛香味之農作物掩蓋大麻濃厚氣味。

小港分局偵查隊與湖內分局、刑事警察大隊偵六隊、偵八隊、科偵隊、台中市和平分局、台南市永康分局組成專案小組，報請台南地檢署指揮，16日凌晨拂曉出擊，當場在賴姓夫妻私人菜園內查扣上百餘大麻植株、大麻花成品超過1公斤、大麻種子、自製水煙斗、安非他命數公克、安非他命吸食器、電子磅秤、分裝夾鏈袋等贓證物，

警方現場發現，大麻樹已生長到近4公尺高，當場依法逮捕賴姓夫妻二人並帶回調查，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

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