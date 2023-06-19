時尚潮流有些人覺得好看，但也有人看不懂，一名女網友日前抱怨男友眼光很差，她在網路上看到一件短版針織小外套，胸前綁著一個蝴蝶結固定住，可愛又好看，但男友卻說像像阿嬤種菜穿的，瞬間滅火，購物慾全沒。

原PO在Dcard貼出照片，指出最近常常看到女孩子的一款穿搭，覺得超可愛，模特兒上半身穿著一件白色背心，外面再套一件米色長袖的短版針織小外套，但外套沒有拉鍊、扣子，只用兩條綁帶固定，剛好可以遮手臂，覺得很好看。

然而原PO把照片拿給男友看，對方卻說「醜死了，像我阿嬤種菜穿的！」頓時原PO購物慾望全沒，覺得好氣又好笑。

原PO男友表示，模特兒穿的小外套，像阿嬤種菜穿的。(達志提供)

貼文一PO出後，大批網友笑翻，紛紛留言：「被講一個怎麼有點回不去」、「看來我也跟上阿嬤的時尚穿搭了」、「超級好笑，妳男友根本是滅火器」、「沒那個身材還硬穿才像」、「型還真的有像，可是質感跟顏色完全不同啊」，但也有許多妹子表示，喜歡這種穿搭「哪會像阿嬤！我最近超喜歡穿類似的」、「上次穿我阿嬤看到也說『妳為什麼要穿種菜的衣服？』」、「我也超喜歡穿這個，但我媽每次都笑我穿採茶裝」。