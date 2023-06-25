樹林區潭興街傳出火警，造成1死2傷。（警方提供）

新北市樹林區潭興街巷內某棟7樓建築物今（25）日下午2時許傳出火警，警、消到場時見4、5樓有火煙，26歲劉姓男子左手小拇指斷肢，右手中指、無名指、小拇指斷肢，身上2度5％燒燙傷，29歲顏姓女子腰部及手臂燒燙傷，2人已自行逃出，隨後送往亞東醫院急救，火勢於2時35分撲滅，起火處為4、5樓，燃燒面積約60平方公尺，消防人員在7樓樓梯間發現屋主40歲李姓男子已無生命跡象，急送土城長庚醫院不幸仍告不治。

據了解，劉男與顏女為情侶關係，顏女向警方表示，兩人因細故爭吵，男友即引爆瓦斯罐，造成雙手4指被炸斷。鑑識人員事後在現場尋獲瓦斯罐殘骸，現已帶回鑑驗。

該棟建築1至3樓為1戶，4至7樓為另1戶，該對情侶與不幸死亡的李男是朋友關係，暫時借住在此，劉男目前插管中，顏女治療後已無大礙，樹林警方將帶回分局了解事發經過，起火原因仍待火場鑑識人員調查釐清。