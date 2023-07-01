每個人面對感情的態度不同，有些人勇敢示愛，但也有人愛在心裡口難開，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，明明很喜歡對方，但在當事人面前卻又總是故作冷淡，經常因為錯失良機而和愛情擦身而過。

▍摩羯座

摩羯座個性內斂，比較沉默寡言，總是慣性的等待，面對感情也很少主動示愛，即便和戀人短暫離別，再次見面時內心欣喜萬分，也不會輕易表現出來，因此總是被另一半誤解不夠愛，如果能學著主動一點，感情路會更加順遂。

▍獅子座

獅子座個性外向霸道，遇到事情總是不肯輕易認輸，做事情相當逞強，面對感情同樣如此，即便內心已經愛得入骨，但面對心儀對象時也很少釋出好感，更不會主動追求，只因為害怕告白失敗會顏面盡失，所以總是和感情擦肩而過。

▍天蠍座

天蠍座面對感情時比較強勢，喜歡將主導權掌握在自己手中，彷彿只要佔據了有利的地位就不會輕易受傷。但其實他們之所以給人一種冷漠淡然的感覺，是因為個性容易患得患失導致，極度缺乏安全感，不過一旦愛了就會徹底淪陷，面對感情十分癡心。

▍處女座

處女座個性內斂保守，對於感情也比較慢熟木訥，加上挑剔的個性，他們對戀人有著很高的期待，或許是因為太過在乎，擔心擁有後再度失去的失落感，所以在沒有明確掌握對方的愛意之前，他們不會輕率地開始一段戀情。