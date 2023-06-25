阿喜（林育品）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，2012年被票選為宅男女神打開知名度，進入演藝圈後，阿喜不計形象搞笑，與多位綜藝界大哥合作，轉戰戲劇圈也有不俗表現，她前年公開認愛搞笑諧星無尊，被網友調侃是「美女與野獸」CP，近日她突曬出婚紗照，讓外界猜測是否好事將近。

阿喜近日在Instagram限時動態曬出婚紗照，白嫩肌膚搭配一雙電眼，深V領口的婚紗大秀事業線，火辣身材和精緻五官讓網友看到移不開視線，她配文：「端午連假第三天，拍個婚紗照也是很合理的吧」，造型和文字不免讓人猜測她是否與無尊好事將近，即將步入婚姻，不過她接著又更新一張與家人開心大笑的合照澄清是拍攝全家福，看來與無尊的婚事還有的等。

阿喜深夜突曬婚紗照。（圖／阿喜Instagram）

《全明星辯論會》廣邀明星、網紅參加節目，其中從搞笑走紅的阿喜首次嘗試辯論類型節目，她在社群平台分享心聲「其實我是一個超級容易緊張的人，老實說我到現在去上節目跟拍戲，都還是會突然靈肉分離，我一直想讓自己穩定，走向卻不一定都如願，面對身邊表現很好能力超強的夥伴，回到家總是深深的自責，」她表示平常有很多意見都藏著不說，思辨過程很難，要在鏡頭前說服別人更難，也會擔心是否會因為表達讓別人受傷或生氣，她坦承有怯場、害怕的情緒，也有人質疑她為何參加，對此阿喜表示：「但就是因為我不會，就什麼都不做嗎？日常裡因為怕錯所以都不要說話了嗎？我還是一直在犯錯，但有沒有可能，我可以越來越有自信的相信自己沒有錯只是觀點不同，有沒有可能我越來越越可以充分表達出我的想法進而讓自己更接近想要的結果，不用在回家對自己嘔氣，」貼文一出，大批朋友和粉絲湧入鼓勵。