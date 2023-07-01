乳房疼痛是不是得了乳癌！？花蓮慈濟醫院乳房醫學中心主任張群明表示，要注意若摸到乳房硬塊、乳頭凹陷、形狀大小改變、異常分泌物、或是乳房皮膚出現紅腫、變色、發癢等，請盡快就醫接受進一步檢查，若懷疑為惡性腫瘤，透過切片檢查確診。

慈濟乳房醫學中心主任張群明、血液腫瘤科醫師朱崧肇、中醫部副主任王健豪、心血管暨粒線體相關疾病研究中心博士林佑融，今天在一場健康講座中，從自我篩檢、手術選擇到中西醫治療方式等全方位的為病友及家屬分享乳癌相關保健新知。

根據國健署2020年癌症登記資料及衛福部2021年死因統計顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名及死亡率第2名，乳癌發生高峰為45至69歲，不可不慎。

一旦確診罹患乳癌該怎麼辦？張群明表示，除了前導性化學治療讓腫瘤縮小消失外，還有手術包含前哨淋巴結取樣及整形式乳癌切除手術，或放射線輔助性治療。

醫師朱崧肇說，透過乳癌腫瘤基因檢測，可以協助醫師和病人評估接受術後化療的必要性以及癌症術後風險預測、精準治療復發或轉移性乳癌，提供標靶藥物及免疫治療建議、也能針對遺傳性癌症高度相關的基因進行分析，使高風險受測者能提早進行預防性措施。

朱崧肇也分享目前抗體藥物複合體（ADC）乳癌治療新進展，衛福部近來核准的ENHUTU（優赫得）可用於治療轉移性HER2弱陽性乳癌，也介紹三陰性乳癌新選擇Trodelvy（拓達維），讓病友了解最新的治療資訊。慈院中西醫研究團隊以淨斯本草飲為基礎，研究中草藥對抗三陰性乳癌，希望解決抗藥性難題。