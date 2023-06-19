台灣交通混亂，不時就有行人遭撞擊的恐怖車禍，近日甚至被冠上「行人地獄」的稱號，但政府的改善卻仍慢吞吞，國民黨高雄市議員白喬茵日前爆料，高雄楠梓區近3年共遞出4件改善人行環境的申請，但卻全數被否決，讓她忍不住怒嗆高雄市長陳其邁「楠梓比較細漢嗎？」

白喬茵17日在市政總質詢時指出，高雄申請改善人行環境時，中央營建署基本上都會准許，如去年申請的成功率就高達80％，唯一一件沒通過的是楠梓後昌路的申請，但她檢視後發現，楠梓近3年共遞交4件申請案，結果全數被拒絕，「其他地區通過率這麼高，為什麼只有楠梓沒有辦法通過，是我們當地承辦的寫手，寫計畫的能力不夠強嗎？還是市政府沒有派專員輔導？」

「楠梓比較細漢嗎？」白喬茵指出，後昌路是緊鄰台積電最近的一個商圈，共橫跨6個里，養工處也常常接到修補人行道的陳情，那為何不一次處理好，「市長有辦法放任台積電門面長這樣嗎？」

對於質疑，陳其邁只能不斷顧左右而言他，先稱左營大路的人行道也幾十年沒有更新過，隨後又說市府在楠梓有做很多建設，讓白喬茵只能重複問題，強調市府的建設她很清楚，但重點是改善人行環境，隨後幕僚緊急遞上小紙條，陳看完後才說「昨日審查，已經通過了」。