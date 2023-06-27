新北市越南籍范姓男移工，前年因認為妻子有外遇，要求她與外遇對象斷絕關係，他持刀殺死她，台灣高等法院駁回檢方上訴，依殺人罪將范男判處14年徒刑。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，

判決指出，2021年11月23日晚間9點多，范姓男子因認老婆有外遇及兩人間財務問題，他與對方發生爭執，經她的同事勸阻後，范男遂騎乘電動腳踏車搭載她前往其宿舍廚房旁的貨櫃屋。

抵達貨櫃屋後，范男先拿起貨櫃屋內廚房之菜刀，要求妻子與外遇男子斷絕關係，並撥打行動電話與在越南之親友們視訊通話，然後持水果刀朝她頸肩及胸部等處刺殺9刀，致她因多處銳器傷、大量出血致出血性休克當場死亡。

士林地方法院一審將范男判處14年徒刑。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，檢方提上訴主張，范男預謀犯案請求重判；台灣高等法院二審認定，范男是受氣憤情緒刺激，而萌生殺人犯意，一審判決並無不當，判決駁回上訴。