高雄市苓雅區一間知名冰店被民眾爆料，日前和家人一起至該冰店消費，沒想到全家老小共11人卻陸續出現腸胃不適。家人不僅有嘔吐、腹瀉和發燒情況，甚至連兒子都上吐下瀉還大出了血便。而在該貼文曝光後，也有不少網友紛紛留言表示，在吃了該冰店的冰品後，肚子也有不舒服症狀，甚至有網友的孩子在吃完冰後還引發腎衰竭住進加護病病房。

根據高雄市衛生局統計，截至18日上午，因同樣原因就診的受害者就有34人，而衛生局獲報前往店內採檢後發現，在八寶冰食材和患者檢體中均驗出沙門氏桿菌，並依法勒令業者停業。

童吃完冰竟血便！高雄冰店驚傳34人食物中毒 名醫顏宗海揭誤食「沙門氏桿菌」嚴重後果

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師也受訪表示，沙門氏桿菌是種革蘭氏陰性細菌，在醫學上來說，算是比較毒的細菌。而國內先前因食物污染到沙門氏桿菌而引起食物中毒的案例，多為生雞蛋或生肉等肉製品或蛋製品。若民眾不小心誤食的話，就會引起「食物中毒」現象，而一般民眾多會以急性腸胃炎的症狀表現，像是噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉等，甚至會發高燒。但若是抵抗力不好的族群，像是嬰幼兒及老人家則除了急性腸胃炎，甚至有可能還會引起敗血症、器官衰竭等後果，故顏宗海醫師也再次強調，若發現身邊老人家或嬰幼兒出現「食物中毒」症狀，像是血便和發高燒等，務必立刻送醫就診，若是延誤就醫導致病情惡化成敗血症或菌血症，就會有生命危險。

近來台灣邁入夏季，高溫不降，顏醫師也提醒民眾，在醫學上有個說法叫作「危險溫度」，也就是大部分的微生物都會在7-60℃的環境中滋長，所以食物盡可能要在1小時內食用完畢，若超過時間仍未吃完，也要放進冰箱冷藏保存，因為冰箱溫度是4℃，剛好可以避開這樣的危險溫度。