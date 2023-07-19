網友也抓包「欣豐冰店」去年還入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單中，高市議員白喬茵狠酸，市府難道沒責任嗎？用一個「暖」字就可自動過濾掉沙門氏桿菌嗎？圖非「欣豐冰店」。（擷取自白喬茵臉書）

高市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵議員臉書內文所指「市長要大家去吃有問題的冰」。（柯宗緯翻攝）

高雄知名冰店「欣豐冰店」爆出食安問題，猶如「冰」風暴來襲，引發藍綠口水戰。國民黨高市議員白喬茵痛批，該店曾獲高市府舉辦的「大港閱冰」推薦，市長陳其邁為何要叫大家去吃有問題的冰店？高市府昨晚反擊惡意造謠。白喬茵今（19）日凌晨再開砲，提6點反酸陳其邁「玻璃心」。

白喬茵昨晚狠批，真的想不透為什麼陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店，不只大人集體中毒，還讓小孩急性腎衰竭，目前累計44人受害，如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局活動亂辦、亂花錢，最後陷害了亂推薦、亂打卡的陳其邁。

高市府昨天深夜發反擊，高市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵議員臉書內文所指「市長要大家去吃有問題的冰」。

周璟瑜反批，白喬茵此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範，且市府舉辦觀光類型活動，是為振興商業及推廣城市行銷，倘若議員為聲量而不顧邏輯、胡亂批評，實在令人遺憾，或又以辦活動恐出現預想未來式突發狀況，而投鼠忌器，並非勇於任事的市府團隊作風。

對此，白喬茵今凌晨氣憤PO文反嗆，這已不是市府第一次深夜回擊她，怎麼不深夜反省自己的團隊哪裡做錯？「姑且不和你計較用公家資源罵議員這件事，我實在為你們抵抗的內容感到有夠丟臉，是要讓大家笑我們高雄市政府發言系統水準低落嗎？」

白喬茵羅列6點反擊，「你口中的嚴格把關為什麼連食品登記都沒完成呢？」、「振興商業、推廣城市行銷難道不用顧及衛生與健康嗎？」、「請問我要天天幫陳其邁鼓掌稱讚好棒棒才不會有失議員風範嗎？」

白喬茵還酸，「是要多氣急攻心才會忽略我說觀光局亂辦活動亂花錢，只在意我說陳其邁曾推薦此冰店」、「什麼未來式，吃冰掛急診是現在進行式啦！」、「投鼠忌器成語是這樣亂用的嗎？那我建議你用邁擱亂啊」。

「我就問陳其邁你到底是有玻璃心多想討拍？」白喬茵認為，有問題就面對，出錯了就補救，不要試圖在吃冰議題上製造政治對立，東扯西扯，還扯出一篇邏輯不通的新聞稿。