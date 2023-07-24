高雄市長陳其邁（紅衣）今下午前往三民區寶業里滯洪池暨抽水站，聽取高雄市水利局人員報告防汛概況。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁（紅衣）今下午前往三民區寶業里滯洪池暨抽水站，視察抽水站內抽水機。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁（紅衣）今下午前往三民區寶業里滯洪池暨抽水站，視察滯洪池。（崔正綱攝）

三民區寶業里滯洪池暨抽水站蓄水量高達10萬噸。（崔正綱攝）

中颱「杜蘇芮」預計明清晨發布陸警，恐將成為暌違4年來登陸台灣的颱風。為提防颱風帶來豪雨，高雄市長陳其邁今下午視察位於三民區寶業里滯洪池暨抽水站、鹽埕區七賢抽水站，了解抽水站、抽水機目前狀況。陳其邁呼籲，土石流的潛勢區域、海邊低窪地區民眾，必須先做好防颱的準備。高雄市水利局指出，高市有88處抽水截流站、預佈160台6英吋以上抽水馬達備戰防颱。

杜蘇芮朝台灣持續逼近，氣象局預計明日清晨發布陸警，而因太平洋高壓影響，杜蘇芮登陸點不斷南移，暴風圈恐會造成台灣中南部、南部出現強降雨。

陳其邁今下午分別視察三民區寶業里滯洪池暨抽水站、鹽埕區七賢抽水站，藉由水利局人員解說，了解目前高雄對於防汛上的設備、備戰狀況。陳其邁表示，根據中央氣象局、國家災害應變中心估算，高雄市的山區最大的累積雨量可能高達900 mm，不管是在土石流的潛勢區域，或者是海邊低窪地區民眾，都必須先做好防颱的準備。

陳其邁指出，包括一些主要的河川，還有箱涵側溝，分別由水利局、環保局進行相關的盤查，另外如寶業里滯洪池來說，蓄水量也高達10萬噸，要特別提醒相關的局處，做最後的盤點，做好防颱的準備。

水利局表示，目前高市有88處抽水截流站、13處車型地下道、587處水閘門，總抽水量285CMS，每秒可抽排285公噸水量；預佈6英吋以上抽水馬達160台，其中109台於彌陀、旗津、永安、鹽埕等17區，依據實際情況調整調度。

此外，水利局指出，崗山、永安、仁武、鼓山、三民等易淹水7地區，共設有25座滯洪池，總滯洪量達490萬噸，目前完成清空呈空庫；預防即時強降雨，去年底利用網路推動「智慧水利監測密網」，改變以往防汛人員需透過水情中心監看不便性，僅透過手機、平板等裝置即可監看水情資訊，預計今年底完成。