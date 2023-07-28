颱風杜蘇芮帶來風勢與雨勢，隨著暴風圈遠離，高雄市今下午雨勢減緩，市長陳其邁今持續召開高雄市災害應變中心工作會議，被問及今日凌晨才宣布緊急停班停課，引來部分民怨，他說，一切決定都是以市民安全為考量，對於每位首長來說都是困難決定。

高雄市長陳其邁28日晚間6點召開高雄市災害應變中心工作會議，會後被問及高雄市到今日凌晨才宣布停班停課，時間太趕，引來部分民怨，他說，停班停課決定都是以市民安全為重要考量，根據標準和氣象局資料判斷，此次為例颱風路徑延緩12至24小時在原地打轉，路徑持續修正靠近台灣，但該做的決定還是該做，要綜合考量。

他說，颱風預測有不確定性，不會依照預測，不會百分百神準，就必須根據客觀資料，像氣象局分析和過去停班課標準，綜合判斷，對首長來說都是困難決定，高雄市的考量就是以市民安全，颱風路徑有高不確定性，今天才作如此決定。

至於高雄市災損部分，他提到，此次雨量下得平均，在桃源區雨量最高700毫米，沿海地區雨量偏多，但因時間長，所以積淹水狀況比過去颱風來得少，農損約230萬左右，其中梓官是蔬菜產地，其他包含燕巢、旗山有香蕉芭樂損害，比例4至10％，相關災損會勘救助會同步啟動。

道路部分，台20線向陽到梅山段有坍方，但沒有損及路基，颱風時間預防性封閉，現在打開後，坍方移除後就能恢復通車，近期山區還是有豪雨狀況，也會根據狀況管控；另外，由於海邊風浪大，漁民設施損害約900萬。