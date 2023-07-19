高雄市知名冰店「欣豐冰店」因冰品配料含有沙門氏桿菌，造成有民眾因此血便，最嚴重的兒童因此引起急性腎衰竭。根據衛生局統計，因吃了此家冰店的就醫人數共44人，不過受害者代表黃小姐表示，因為該店未開立發票，難以估計多少人受害，求償方面恐怕還要協調。高市府行國處消保官殷茂乾表示，已跟店家聯絡2次，因為該店未依法完成食品業者登錄，所以將由負責人負責賠償，但賠償依據還須協調。

黃小姐表示，該店未開立發票，受害者難以證明自己因為吃了該店的冰而造成不適，雖然衛生局登記就醫者共有44人，但許多受害者因症狀輕微、或是認為只是腸胃炎，沒前往就醫，也沒採檢化驗，這樣會出現許多受害黑數。

黃小姐透露，曾與欣豐冰店聯絡賠償相關事宜，冰店表示，這部分需要再協商與考量，因為若是沒有發票，恐怕會有許多民眾聲稱自己因而生病，人數及賠償金額難以掌握。

消保官殷茂乾表示，消費者若因此生病基本上可以提出申訴，若因未開發票而難以證明，店家可以以出事的那幾天日期作為規範，消費者再根據醫生開的診斷書證明書求償。

殷茂乾說明，已跟業者聯絡過2次，目前最完整、最沒爭議的求償方式就是有吃冰品的佐證資料，有就醫紀錄與症狀資料，這樣將可以求償醫療費、健康回復費以及因病造成無法工作的財產損害賠償、精神損害賠償等賠償，但目前都還需要協調，店家負責人目前態度良好，強調會負責到底。