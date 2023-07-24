民進黨立委趙天麟發起「一起樂活」系列活動22日登場，系列活動中「一起！樂活移動樂園—氣墊城堡童樂會」、「一起！卡拉OK大賽」深受大家歡迎，大型氣墊城堡、戲水池中充滿孩童笑聲，大朋友則盡情高歌，「一起樂活」系列活動讓大家留下愉快的回憶。

「一起！樂活移動樂園—氣墊城堡童樂會」活動現場除了有大型氣墊城堡、戲水池讓親子打水仗清涼一下，還有「出南方劇團」演出各類型表演、闖關遊戲等，讓小朋友與家長們共同享受親子與藝文的樂活氣氛。

趙天麟表示，看到許多小朋友開心戲水、玩耍，整個心情都涼快起來，他一直堅持「政治可以不一樣」，所以多年來堅持舉辦親子活動、體育競賽等，就是希望大家在民主自由的選舉中，保持開心、歡喜的心情。

「一起！卡拉ok大賽」由趙天麟、民進黨議員黃文益、郭建盟、湯詠瑜、高雄市意誠堂關帝廟、苓雅區里長聯誼會及高雄市紅螞蟻之友會共同舉辦。首場初賽於23日在高雄苓雅區意誠堂關帝廟熱鬧開賽，現場吸引不少民眾切磋歌藝、一展歌喉。

第2場「一起！卡拉ok大賽」將於7月29日在內惟公園舉辦，第2場「一起！樂活移動樂園—氣墊城堡童樂會」也將於7月30日於福東國小登場，接續還有5場「高雄樂活節」活動，歡迎所有市民朋友熱情響應。