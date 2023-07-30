為防治登革熱，高雄市衛生局前往旗津社區噴灑藥劑防治。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

衛生局在壽山登山步道放置高風險場域及警示旗，提醒民眾注意防蚊。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

衛生局在壽山登山步道放置高風險場域及警示旗，提醒民眾注意防蚊。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄今日新增2例本土登革熱確診個案，為居住在旗津區10多歲少年、左營區70多歲婦女。少年平常活動地為住家、學校、補習班為主；婦女為住家、壽山國家自然公園登山步道為主。因與以往確診個案足跡部分重疊，今日高雄市衛生局針對社區、壽山步道進行擴大清消，減少登革熱病媒蚊孳生。

衛生局表示，居住旗津區10多歲男性，28日起出現發燒症狀，當日就醫抽血檢驗NS1快篩陽性並通報。平時活動地以住家、學校、補習班為主，與旗津區案26的活動足跡有地緣性關係；另一為居住左營區70多歲女性，27日起出現發燒、頭痛等症狀，昨日前往醫院就醫，經醫師採血檢驗NS1快篩陽性並通報，平時活動地以住家、壽山國家自然公園登山步道為主。

衛生局指出，2人經檢驗結果PCR陽性、血清型分別為第一型、第二型，擴大採檢社區民眾153人、登山遊客56人，共計209人無檢出異常；也針對壽山國家自然公園步道沿途進行孳生源調查，發現多處白線斑蚊孳生源，經現場採集檢驗並未檢出帶有登革熱病毒。

衛生局表示，採檢之外同步進行公園步道、蘇力菌生物防治噴灑作業，蘇力菌會產生具有專一性殺蟲效果的結晶毒蛋白，對目標昆蟲外的生物無害，具有安全、無殘毒。國家自然公園管理處已進行環境整頓作業，提醒民眾登山或戶外活動時，務必做好防蚊措施，請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險；旗津社區亦進行藥劑噴灑，防止病媒蚊孳生。

衛生局提醒，近2周內如有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市538家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，減少傳染病散播的風險。