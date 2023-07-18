高雄苓雅區六合路某知名冰店爆出食物中毒，多人食用八寶冰感染沙門氏桿菌，出現嘔吐、腹瀉、甚至腎衰竭。高雄市衛生局日前稽查，發現冰店環境髒亂等缺失，並從八寶冰配料中檢驗出沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等4菌，勒令冰店停業、處以30萬元罰款，並依食安法移送地檢署偵辦；今日下午再公布，截至下午4時許，共44人因症就醫。

衛生局指出，14日現場採檢，冰店地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，而刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌，目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。

經交叉比對就醫病患攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供自製豆類及相關配料可能為環境污染致病源；已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範(GHP)」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

今日中午衛生局表示，截至中午11時許，共有34人因病就醫，今日稍早再公布，截至下午4時許，共有44人就醫，持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。