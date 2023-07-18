高市知名冰店「欣豐冰店」出包，網友抓包去年曾入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單。高市議員白喬茵狠酸，「為什麼陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店？」對此，高市府今（18）日深夜反擊，此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範。

白喬茵今晚PO文狠批，真的想不透為什麼陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店，不只大人集體中毒，還讓小孩急性腎衰竭，目前累計44人受害，如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局活動亂辦、亂花錢，最後陷害了亂推薦、亂打卡的陳其邁。

對此，高市府今天深夜發反擊，高市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除了立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵議員臉書內文所指「市長要大家去吃有問題的冰」。

周璟瑜反批，白喬茵此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範，且市府舉辦觀光類型活動，是為了振興商業及推廣城市行銷，倘若議員為了聲量而不顧邏輯、胡亂批評，實在令人遺憾，或又以辦活動恐出現預想未來式突發狀況，而投鼠忌器，並非勇於任事的市府團隊作風。

高市府強調，針對老字號店家冰品食安事件，衛生局第一時間立即受理，對其展開稽查並勒令停業1周，後續依檢驗結果，祭出重罰30萬，移送地檢署偵辦。

此外，今天市政會議陳其邁市長已裁示，衛生局擴大啟動轄內冰店專案稽查，一旦查獲違規情事之店家，必依法辦理，並持續關心此事件患者健康狀況，目前皆為穩定治療中，相關暫時性急重症均已緩解。

為食安嚴格把關，高市府觀光局表示，去年大港閱冰冰品市集嘉年華，籌劃辦理期間均已聯合衛生局，對於所有參與市集的冰品店家，進行冰品安全講習、食品衛生（包含冰塊）檢驗、合法營業登記等嚴格把關。

觀光局強調，今年辦理相關活動必採取更高標準檢視，聯手衛生局嚴格把關，一定以市民朋友們的健康為優先，嚴格督促參與活動店家留意衛生安全環節，確保食安。

另外，針對後續衍生的消費爭議，高市府消保官已立即了解，並向陳情之消費者說明相關法令規定及申訴方式，市府必全力協助處理，並要求業者應即聯繫消費者，瞭解後續患者治療及恢復狀況，妥善溝通處理就醫療費用的負擔或補償方案。