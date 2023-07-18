嘉義縣衛生局日前也針對冰店、飲料店、賣場及超市進行抽驗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

生局6月分針對市售冰品分兩階段抽查，查出大腸桿菌科超標產品為一般冰店賣的冰品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高雄知名冰店傳出23人因沙門氏菌感染就醫，業者被勒令停業、重罰30萬元，為確保民眾食品安全，嘉義縣衛生局日前也針對冰店、飲料店、賣場及超市進行抽驗，抽查128件產品中有3件檢出大腸桿菌超標，已責令業者限期改善，另有1件產品外包裝有標示疑義，已移請所轄縣市續辦。

衛生局食品藥物管理科長陳惠貞表示，衛生局6月分針對市售冰品分兩階段抽查，查出大腸桿菌科超標產品為一般冰店賣的冰品，經要求業者限期改善後，2件複抽合格，1件待複抽。

陳惠貞說，現場環境、設備清潔、員工衛生若出現狀況，可能導致冰品飲料中驗出的腸桿菌科超過標準，嚴重有可能導致食物中毒，業者平時應注意水質、原料、器具、包裝及儲存方式，確保民眾吃下的食物安全衛生。

衛生局長趙紋華呼籲，業者應加強環境清潔，強化員工衛生觀念，避免交又汙染影響食安，若產品查出違反規定，複抽仍與規定不符者將依違反食品安全衛生管理法第17條，處新3萬以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，即食食品、冰、飲品及配料，調理前應徹底清洗，可預防病原菌微生物感染；製作時應洗淨雙手，將生熟食分開處理；食物沒食用完要放冰箱低溫保存，以免滋生細菌；飲食應注意5要原則，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、注意保存溫度等。