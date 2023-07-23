蜂蜜鳳梨果茶醬以新鮮鳳梨鮮果熬煮，可煮成果茶，也可作為三明治食材。（周麗蘭攝）

蜂蜜鳳梨發酵酒可調成雞尾酒類的氣泡飲。（飲酒過量有礙健康）

2021年起去年起大陸暫停進口台灣鳳梨，雲林縣的主要產地古坑鄉、斗六市、林內鄉雖面積稍減，但內銷仍有過量之餘，古坑鄉農會今年陸續推出鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲、蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨果茶醬，加速建立古坑鳳梨品牌。

雲林縣鳳梨種植面積最大達900公頃，2021年降為500公頃，去年再減為370多公頃，不過因缺乏外銷管道，內銷仍嫌過量，農糧署今年持續祭出補助，輔導加工業者開發鮮食截切、產製鳳梨餡料、飲品、果乾產品，以延長儲存期及紓緩產地供貨壓力。

古坑鄉農會今年5月間推出「鳳梨膠質飲」、「鳳梨愛玉凍飲」試水溫，其中鳳梨膠質飲採用古坑金鑽鳳梨原汁原料，加入植物性膠質銀耳經長時間燉熬煮；鳳梨愛玉凍飲採用鳳梨原汁加上原生愛玉子，輕食有飽足感，均獲得縣府農業處的「雲林良品」標張。

農會最近再攜手蜂蜜業者蜜蜂故事館，推出2種鳳梨加工產品，結合古坑的鳳梨與蜂蜜為特色，釀成「蜂蜜鳳梨發酵酒」以及「蜂蜜鳳梨果茶醬」，日前舉行發表會，邀請通路商、餐飲業者、露營業者、團購業者以下午茶形式嚐鮮體驗。

其中蜂蜜鳳梨果茶醬以新鮮鳳梨鮮果熬煮，可煮成果茶，也可作為三明治食材，口碑不俗。蜂蜜鳳梨發酵酒可調成雞尾酒類的氣泡飲。

農業處長魏勝德表示，這次宣傳打破傳統到店購買的行銷模式，邀請通路商，電商、部落客、團購主、網紅以互聯網資源體驗，加速建立「古坑鳳梨」品牌，也讓農會加速加工以擴大量產。

農糧署資料顯示，今年全台鳳梨收穫面積約7184公頃，產量約37萬4000公噸，3月開始依序從屏東、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣產出，金鑽鳳梨占9成。

為促進國內多元行銷，2月8日至8月31日止補助加工集運費每公斤2元、加工處理費3元，加強輔導加工業者延長鳳梨的賞味期。

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