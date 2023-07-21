醃漬蔬菜美味，又可長期儲存，廣受國人喜愛。台中市食安處今天表示，為保障醃漬食品衛生，日前啟動「醃漬蔬菜稽查專案」，針對攤販、超市、農產行等販售場查核24家、抽驗40件產品。其中，有6件商品不合格，已立即下架，各裁處3萬元。

6件不合格商品的廠商包括，雲林縣大有果菜行的「酸菜」，防腐劑、漂白劑不合格；「酸菜絲」，漂白劑不合格。台中市的大川農產行的「脆筍乾」，防腐劑不合格；彰化縣中興果菜行的「五香冬菜」，防腐劑不合格；雲林縣昱品農場行的「漬の菜」，漂白劑不合格；雲林縣旭洋食品的「梅干菜」，防腐劑不合格。

台中市食品藥物安全處表示，「醃漬蔬菜稽查專案」針對市場攤販、超市及農產行等販售場，擇定未曾抽驗或曾抽驗不合格的醃漬蔬菜販售業者24家，抽驗40件產品，不合格商品已立即下架。

食安處說明，其中5件產品來源為外縣市業者，已移所轄縣市衛生局各裁罰3萬元；1件為中市霧峰區業者所生產，食安處已依違反《食品安全衛生管理法》處3萬元罰鍰。

食安處表示，此次專案查核項目除抽驗醃漬蔬菜產品40件，還包括是否符合食品良好衛生規範準則（GHP）、標示及查核保存來源文件、食品業者登錄等。