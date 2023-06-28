夏天來臨，許多民眾會到游泳池一消暑氣，不過衛生局日前抽查高雄市有營業的游泳場所201家，除了泳池、湯屋外，衛生局也抽查了汽車旅館內的按摩浴缸，抽驗水質檢體共480件，其中2件不合格，總菌落數過每公噸超過500CFU，為水質不合格主要原因。

游泳池水質衛生檢驗項目包含酸鹼值、微生物含量、餘氯值等，衛生局訂有標準化的水質採驗程序，今年截至5月底已稽查高雄市有營業之游泳場所201家次，抽驗水質檢體480件，其中2件不合格，不合格比例為0.42％，其中總菌落數超標為水質不合格主要原因。

衛生局提醒，民眾選擇游泳池可注意環境清潔衛生、走道或池壁無苔藻滋生、水質無色、無臭且水面無明顯浮沫、水底清晰可見；且業者應公告當日酸鹼值及餘氯值的檢測結果與張貼衛生單位水質檢驗結果；游完泳後要清洗頭髮及皮膚，以避免泳池水中的氯致頭髮乾澀及刺激皮膚。

衛生局呼籲民眾，民眾若要入池動線應為「脫鞋→更衣→淋浴→浸腳→入池」，避免將外來塵土等不潔物帶入池內，如有疑似感冒等呼吸道症狀或傳染病時，請避免入場或戴口罩入場，罹患化膿性瘡傷、傳染性皮膚病、傳染性眼疾或其他具傳染性疾病者也應避免入場，業者亦應勸阻消費者以下行為，包含下水前未淋浴沖洗、吐痰、便溺及其他妨礙公共衛生行為並拒絕酒醉者入場，以共同維護水池安全衛生。