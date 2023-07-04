張先生長時間在大太陽下騎車，安全帽散熱不易，身體機能失常導致中暑，體溫飆升近41度就醫。（南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣66歲張先生日前從集集鎮騎機車至南投市訪友，由於當時正值中午時段，烈日曝曬造成他熱昏自撞路旁車輛，所幸民眾發現將他送醫，到院時體溫近41度是熱中暑，入住加護病房治療後已出院返家。衛福部南投醫院提醒，夏天避免非必要戶外活動，注意防曬、多補充水份、預防熱傷害。

台灣夏季太陽毒辣，平地氣溫約為33至35度，中央氣象局近期更發布「高溫警戒」，台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。日前就有66歲張先生騎機車訪友途中中暑，疑熱昏了撞路邊停放汽車送醫。

南投醫院急診醫學科副主任黃重文表示，張先生除了車禍導致身體多處撕裂傷外，到院時體溫逼近41度，心跳快、意識混亂，經檢查血中尿氮增加、鉀離子偏低、肌酸磷化脢(CPK)上升，診斷為熱中暑，住院期間給予輸液治療積極降溫，嚴密監控心律及呼吸狀況，調整電解質，症狀獲得緩解，已出院返家休養。

黃重文提醒，台灣夏季高溫、高濕度的氣候，使人體難以有效散熱，該患者長時間在大太陽下騎車，安全帽散熱不易，如果沒有適時補充水分和鹽分，若身體機能失常，就可能出現發燒、心跳加快、頭暈、頭痛、疲倦、噁心、嘔吐、無力、暈厥等熱傷害症狀，若出現熱傷害症狀，應在陰涼處休息讓身體降溫，補充水分以及鹽分，若症狀未緩解，應儘速就醫。

南投醫院院長洪弘昌提醒，夏天外出工作或活動時，應避開中午最熱時段。而老年人、慢性病如糖尿病、心臟病患者等高危險群，平時盡量穿著輕便、易於散熱的衣物，應適時的補充水分以及鹽分，並且適當的休息，預防熱衰竭甚至中暑的狀況發生。