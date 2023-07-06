受西南風影響，全台各地高溫炎熱，根據中央氣象局資訊，台北市是橙色燈號。環保局表示，北市發布今年首次熱浪預警通報，已即刻啟動各項高溫應變措施，包含取回收水在高溫道路灑水、澆灌公園綠地植栽等，降低高溫對市民可能造成的危害。

台北市政府2016年建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，並參考中央氣象局發布高溫資訊，以橙燈及紅燈作為熱浪預警標準，通報相關局處執行高溫因應措施。

環保局表示，今日啟動因應措施包含取回收水執行高溫道路灑水工作、公園處澆灌公園綠地植栽、勞動局勞檢戶外工作者、社會局啟動獨居長者關懷服務、衛生局及市場處加強衛教宣導及緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全宣導，以降低高溫帶來的潛在危害。

環保局提醒，白天正午時段高溫炎熱且紫外線強烈，儘量待在陰涼處所和減少長時間戶外活動，若需外出應做好防曬措施。不論在室內或室外，記得隨時補充水分，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意，預防發生熱危害情事。

環保局表示，出現輕微的噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是中暑的訊號，必要時應迅速就醫。