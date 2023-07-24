食品中若含有黃麴毒素，加上大劑量食用會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，由於黃麴毒素經常污染花生、玉米、米跟麥等作物，台北市衛生局到傳統市場及周邊、超市賣場及餐飲店等處抽驗30件產品，結果1件「老翁家」販售花生粉被驗出超標黃麴毒素，該產品已下架，並移請雲林縣衛生局查處，源頭業者若屆期不改善，可處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局此次抽驗產品共30件，包含15件花生糖、花生粒、花生粉、花生醬等花生製品、5件穀類及相關製品、5件薑黃粉、咖哩粉、辣椒粉、豆蔻粉等辛香料、2件玉米製品、2件米製品及1件麵製品。

根據不合格名冊，位於松山區的「老翁家」販售的花生粉，驗出超標的黃麴毒素及總黃麴毒素，不符「食品中真菌毒素限量標準」規定。衛生局表示，已通知業者立即下架花生粉。由於產品來源是外縣市業者，已移請雲林縣衛生局處理，若查證屬實，將依《食品安全衛生法》要求製造業者限期改善，否則將開罰3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局衛生稽查科長李慧芝說明，黃麴毒素是黃麴黴菌及寄生麴菌產生的二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。

李慧芝指出，尤其台灣屬濕熱氣候，適合此黴菌生長條件，食品若保存不當，易遭黴菌入侵而污染產生毒素，提醒消費者購買花生製品、米、穀類等產品，購買前先確認產品包裝是否完整無破損，開封後保存於乾燥環境，避免受潮及發黴。