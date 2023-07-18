高雄某知名冰店爆出食物中毒23人送醫，已遭高雄市衛生局勒令停業、重罰30萬，並依食安法移送法辦。（崔正綱攝）

高雄市苓雅區六和路某知名冰店爆發食物中毒，至少23人因感染沙門氏桿菌送醫，店家則遭高雄市衛生局勒令停業、重罰30萬元，並依食安法移送法辦。冰店老闆娘今日上午親上火線出面，表示會對所有中毒的顧客提供相關賠償。吹哨人黃小姐表示，至少接到40名苦主來電，不乏有老人、小孩，甚至是即將臨產的孕婦。

事發回溯到黃小姐12日晚間去冰店外帶7、8碗給八寶冰，分給一家13人食用，半夜11人陸續腸胃不適、發燒，小兒子更拉出血便，1個晚上拉肚子數十次，至今無法正常進食。黃女在網上發文求助，沒想到接到更多苦主來電，才讓事件曝光。

黃小姐透露，目前食物中毒的受害者都有好轉，但還是有部分人還在住院中，冰店老闆娘有致電道歉，表示會做之後她該做的事情，但是她還是想釐清是冰還是料出問題。黃小姐說，她覺得應該是料問題，當下不只買八寶冰，她也有買雪花冰，而吃雪花冰均沒事。

黃小姐指出，昨天還有一個媽媽向她聯絡，表示她的小孩也出現不適，白血球飆升，後來一直發高燒、腹瀉、半昏迷，讓她怕到以為是小孩得到血癌，最後小孩白血球驟降，快面臨敗血症時，她看到新聞才驚覺是12日小孩晚餐有吃剉冰，才知道是剉冰問題，到現在還是無法進食，也很感謝黃小姐出來曝光。

黃小姐表示，昨天陸續接到許多被害人來電，讓她其中最嚴重的是一名懷孕30幾周、臨產的孕婦，當時她一直腹瀉，一度讓她以為是臨盆，一直在家中忍耐，看到新聞後才知道是食物中毒，讓她趕緊叫孕婦去掛急診，「妳還在家裡忍，趕快去吧」，孕婦才與同吃剉冰友人一同到醫院掛急診。

黃小姐指出，還有一名先生10人家庭一起吃冰，後來陸續發生水瀉，最後虛脫送醫，她自己妹妹孩子也一直腹瀉，以為只是暫時忍一下，不料身體狀況每下愈況，也送醫救治。

黃小姐透露，目前至少接到逾40人聯絡，自曝接到凌晨1時30分「手機都要沒電」，但她說也要看後續糞便中是否與冰店檢驗的沙門氏桿菌相同，若菌種與冰店檢驗出不符，請不要誤會冰店，可能是本身的問題；會採取集體訴訟方式，既然她已經站出來了，就由她作代表，為大家發聲。