高市17日爆出有民眾吃了知名冰店「欣豐冰店」的冰品及綠豆湯後，集體食物中毒，根據衛生局調查，共有44人送醫，因此18日高雄市長陳其邁下令稽查高雄市內各冰品店。20日衛生局表示，經過2日的稽查，共採驗了147件冰品，而稽查結果仍在檢驗中。

衛生局表示，自18日立即啟動為期一周的擴大冰品稽查專案，截至19日總計稽查抽驗市售冰品及配料共66件、20日稽查抽驗約81件，針對食安致病微生物進行檢驗分析，並依據既定食安衛生標準嚴格把關。

衛生局說明，微生物超標原因為因環境清消不確實、濾水器濾心未定期更換、容器具皿清潔不佳，食材保存不當、病媒管理不良、操作人員健康風險等所造成。若檢出微生物超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條規定立即責令業者限期改正；屆期未有效改善者，按同法第48條第8款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。