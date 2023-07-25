竹北市豐采520建案工地邊的敬莊六街，4月27日發生特斯拉陷落天坑，事故鑑定出爐，抽地下水為坍塌原因之一。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市豐采520建案工地旁道路今年4月27日發生坍塌，新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位做事故原因鑑定報告，豐邑25日提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致，要求豐邑「屬於豐邑的責任，絕對要承擔起來！」

工務處長江良淵表示，豐邑委託台中市土木技師公會所做的事故原因鑑定報告，25日下午如期送交該處，內容經過各項專業評估，報告最後做出兩點結論。

第一、因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞。第二、豐采520建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使周邊土壤坍塌，加上開挖解壓，造成破壞面延伸至地面，產生道路坍塌破壞。

縣府尊重此份鑑定報告的專業內容，要求豐邑公司承擔起其所屬責任，豐邑公司也接受專業鑑定結論，承諾一定扛起該負的責任。縣府要求豐邑公司落實第2階段搶險計畫，工地與周邊道路、鄰房等所有監測持續進行。

針對居民要求豐邑公司委託台北市土木技師公會做第2份事故鑑定原因報告，豐邑已依據居民訴求的鑑定項目內容，送交給公會調查，目前持續進行，該公會將在8月3日到現場初勘，後續尊重公會鑑定進度，縣府未來將依照兩件報告結果判斷後續處理事宜。同時此次所提出的台中市土木技師公會報告，也將檢送台大學術團隊諮詢意見。

工務處指出，豐采520建案工地周邊的莊敬六街、勝利一路、勝利二路，及自強北路等道路，經縣府要求豐邑公司找公正單位持續執行的每10天透地雷達檢測，均無異常，同時感謝竹北市公所協助另委託專業公司完成周邊道路檢測，再度確認道路狀況正常。