海巡特勤人員押捕4名非法越界的大陸漁工。（馬祖海巡隊提供）

為防大陸漁船、快艇及抽砂船於馬祖海域非法越界，海巡署金馬澎分署，自4月起，派遣特勤隊人員進駐馬祖，加強掃蕩馬祖附近海域，以維護漁業資源，確保漁民權益。

海巡署指出，今年4月25日，第十一巡防區監控1 艘航入限制水域的大陸漁船，立即通報馬祖海巡隊巡防艇前往驅離，該大陸漁船拒絕登檢並逃竄，第十一巡防區則增派2艘特勤突擊艇出勤支援。

隨即於西莒西方4.6浬，成功攔截「無船名」的大陸漁船，登檢時李姓船長等人強力抵抗及阻攔，特勤人員則以優勢人力登檢，並將該漁船押返南竿福澳港。

連江地方法院針對李姓船長等4人行為，依違反《入出國及移民法》及妨害公務執行罪，處有期徒刑3月，昨（6）日執行完畢後，移交移民署辦理遣返，該漁船則依法沒入。

海巡署第十一巡防區表示，為有效維護馬祖海域治安，將持續統合馬祖海巡隊及特勤隊，運用巡防艇及沿岸多功能艇機動快速的性能，強力查緝取締越界大陸漁船。