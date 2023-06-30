移民署宜蘭收容所發生保全人員疑似為收容人夾帶現金，檢廉懷疑涉有不法，將蔡姓保全夫妻及另2名保全共4人，依貪汙治罪條例向法院聲請羈押，法院今（30日）下午開羈押庭，裁定蔡男等4人准押禁見。

據了解，收容人不能帶入現金，現金須由收容所保管，收容人需要到福利社購物，必須向收容所請領，蔡姓保全等人涉嫌將現金交付給收容人，檢廉懷疑，除了夾帶現金外，不排除可能幫忙帶進食物等物，而保全從中有收取好處？是檢廉追查的重點。

移民署表示，移民署4月初即掌握相關情資，因涉及刑案偵查事項，遂主動將調查事證報請廉政機關辦理後續偵處事宜；目前已立即要求承攬契約保全公司調整保全勤務並落實勤務督導。

移民署表示，宜蘭收容所已重新規劃崗哨，降低保全人員與受收容人直接接觸機會，若保全公司有違反承攬契約規定，後續將依規定追究辦理。移民署強調，本案為自檢案件，後續仍將全力配合司法偵查，勿枉勿縱。