傳動系統元件大廠上銀科技6日公布，自結6月、第二季及上半年合併營收全面負成長，6月及上半年營收只創同期第四高。上銀股東會通過每股配發現金股利5.5元，6日為除息交易日，除息參考價224.5元，最高曾達227.0元，填息45.45％。受大盤下挫影響，股價拉回，終場下跌3.5元而以221.0元收盤，貼息63.64％。