上銀6月合併營收22.17億元，月減19.27％、年減19.30％；第二季合併營收65.83億元，年減20.07％；上半年合併營收123.17億元，年減22.05％。
上銀為消化在手滾珠螺桿及線性滑軌訂單，產線從3月底至6月都加班趕工，目前在手訂單平均交期降至2～2.5個月，符合上銀預期。
本土法人看淡景氣，預估上銀第三季營收比第二季減少至少7％，單季合併營收上看61億元，今年合併營收挑戰245億元，EPS為6.4元。
傳動系統元件大廠上銀科技6日公布，自結6月、第二季及上半年合併營收全面負成長，6月及上半年營收只創同期第四高。上銀股東會通過每股配發現金股利5.5元，6日為除息交易日，除息參考價224.5元，最高曾達227.0元，填息45.45％。受大盤下挫影響，股價拉回，終場下跌3.5元而以221.0元收盤，貼息63.64％。
上銀6月合併營收22.17億元，月減19.27％、年減19.30％；第二季合併營收65.83億元，年減20.07％；上半年合併營收123.17億元，年減22.05％。
上銀為消化在手滾珠螺桿及線性滑軌訂單，產線從3月底至6月都加班趕工，目前在手訂單平均交期降至2～2.5個月，符合上銀預期。
本土法人看淡景氣，預估上銀第三季營收比第二季減少至少7％，單季合併營收上看61億元，今年合併營收挑戰245億元，EPS為6.4元。
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