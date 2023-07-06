上銀6月合併營收22.17億元，月減19.27％、年減19.30％；第二季合併營收65.83億元，年減20.07％；上半年合併營收123.17億元，年減22.05％。

上銀為消化在手滾珠螺桿及線性滑軌訂單，產線從3月底至6月都加班趕工，目前在手訂單平均交期降至2～2.5個月，符合上銀預期。

本土法人看淡景氣，預估上銀第三季營收比第二季減少至少7％，單季合併營收上看61億元，今年合併營收挑戰245億元，EPS為6.4元。

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