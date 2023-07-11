今年自行車產業陷入庫存去化窘境，各家業者的成績都不太好看，不過，經過半年的時間消化後，自行車的庫存調整漸漸進入尾聲，各界預期今年第4季到明年第1季間，自行車的景氣將回到正常軌道。

巨大6月合併營收76.70億元，年減13.52%；上半年合併營收達425.56億元，年減5.44%。巨大指出，6月自有品牌在主要市場銷售表現，以捷安特中國大陸內銷表現最出色，營收年成長逾4成，而捷安特歐洲及美國則是因市場中低階產品銷售減緩影響，營收雙雙少於去年同期。

美利達6月營收21.54億元，年減28%、月減25.3%，上半年合併營收為158.01億元，年減6.72%，上半年集團總銷售台數為59萬9090台，年減8.35%。

桂盟6月營收為4.21億元，年減39.99%，上半年營收25.26億元，年減33%。隨著庫存陸續消化，法人看好桂盟下半年的營收可望漸漸回升。