日本《共同社》在過去3天，14日至16日進行了一項全國電話輿論調查。民調顯示，8成受訪者認為，日本政府對福島核電廠核汙水排放入海的說明不足。

該調查發現，受訪者中只有約16％的人認為，當局對有關計劃的說明充分。超過87％的人認為，把核汙水排入海裡，會導致日本形象受損。

與此同時，日本首相岸田文雄領導的內閣支持率創新低，只有34.3％，比上個月17、18日調查時，滑落了6.5個百分點；不支持率則上升0.7個百分點，達到48.6％。