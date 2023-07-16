熊本縣專修大學玉名高校於集會時間品嚐高雄旗山香蕉，高雄市長陳其邁驚喜現身影片。（柯宗緯翻攝）

三重縣津高校學生觀看高雄熊及高市府發言人周璟瑜介紹高雄、旗山香蕉美食影片，開心合影。（柯宗緯翻攝）

好「蕉」情！高市府送旗山香蕉到日本 高校生嗨跳熱舞答謝

高雄旗山香蕉遠近馳名，近日高市府特別選在日本高校放暑假前，直送旗山香蕉至熊本縣專修大學玉名高校、三重縣立津高校等兩間高雄姊妹校，高校生品嘗後直誇「沒吃過這麼好吃的香蕉！」還即興嗨跳熱舞答謝，市長陳其邁直說「希望以微笑形狀的香蕉傳遞高雄祝福，讓台日學生都能微笑面對任何挑戰」。

高市府在7月10日及12日將旗山香蕉直送日本姊妹校，由行國處、農業局、教育局、新聞局、觀光局跨局處攜手完成，將高雄市香蕉及滿滿心意傳達給日本好朋友，推銷農產品，也深化城市、校際情誼。

陳其邁提到，高雄有山有海，1年四季出產豐富且優質的蔬菜與水果，被稱為水果之都當之無愧！今年5月，高雄提供日本友好城市八王子市38所國中「金鑽鳳梨」，深獲學生喜愛。他向日本學生喊話「高雄還有更多美味的農漁產等你們前來享用！」

而為讓日本學生更認識高雄以及旗山香蕉，高雄熊及高市府發言人周璟瑜透過影片向日校學生介紹高雄以及香蕉美食，陳其邁也驚喜現身影片歡迎日本學生造訪高雄。左營高中及中山高中的學生們更以熱情舞蹈，向兩所姊妹校的同學打招呼，邀請日本好朋友來高雄體驗獨有的熱情與美食。

日本高校生收到旗山香蕉及「微笑香蕉」友好卡片時，也興奮拍照。玉名高校校長渡邊正隆表示，隨著台積電於熊本設廠，台日雙方牽起更進一步的經濟合作關係，各領域也有更密切聯繫，高市府直送香蕉深獲學生熱烈迴響。

玉名高校透露，將於11月的校園祭活動中，增加台灣高雄專櫃，配合台積電在熊本設廠的議題，讓更多人有機會更認識高雄，增加親台粉絲。