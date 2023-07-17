目前上游段進度超前約21％，預定2025年3月完工，下游段預計今年11月進場施工，預訂於2026年6月完工。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北工程」位於彰化縣鹿港鎮頂番婆「水龍頭故鄉」精華地段，北岸路線長約1165公尺，南岸長約1200公尺，完工後北岸道路寬度14公尺，南岸11公尺。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

前後歷經5位縣長的彰化縣「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」去年終動工，彰化縣長王惠美17日特別前往視察，王惠美說，洋仔厝溪堤岸道路工程全長7.9公里，第一、第三標均完工，第二標當地居民等了20年了，目前進度超前20％，預計2026年通車。

被視為「彰北快捷道路」的洋仔厝溪堤岸道路，主要為提升鹿港、秀水及和美往來彰化市的東西向交通聯絡孔道，並紓解縣道142、縣道134、縣道139甲道路系統車流，提升北彰化主要發展鄉鎮市東西向道路交通網絡。

前後歷經5位縣長的彰化縣「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」去年終動工，彰化縣長王惠美17日特別前往視察。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，洋仔厝堤岸道路工程從阮剛猛縣長一直到現在，第一標及第三標陸續在2019年底完工，第二標南北岸工程是全線最後一哩路，該段人口密集度高，為避免徵收民地拆民屋，以施作河道箱涵來取代，增加工法困難，也是最艱鉅的一段。

王惠美說，洋仔厝堤岸道路第二標工程困難，因此拆成上、下游2標，第1標6億3825萬，目前正在施工中；另外1標因原物料上漲，加上缺工問題等，歷經6次流標後，今年7月7日順利發包，2標總工程經費達13億5830萬元，要感謝中央、議長謝典林、副議長許原龍及議員們對於預算的支持。

縣府工務處表示，「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北工程」位於彰化縣鹿港鎮頂番婆「水龍頭故鄉」精華地段，北岸路線長約1165公尺，南岸長約1200公尺，完工後北岸道路寬度14公尺，南岸11公尺。

目前上游段進度超前約21％，預定2025年3月完工，下游段預計今年11月進場施工，預訂於2026年6月完工，屆時將達成全線通車目標。通車後將串連鹿港水五金特定區與彰化市，加上未來推動都市計畫，能讓路網一次到位，帶動地方發展。