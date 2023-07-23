因應杜蘇芮颱風逼近，台北捷運公司表示，為確保颱風期間捷運系統和旅客安全，淡水信義線、松山新店線小碧潭站及文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即暫停營運，其他路線則彈性調整班距。

北捷提醒，淡水信義線、松山新店線小碧潭站及文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線及松山新店線、淡水信義線等地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

北捷指出，貓空纜車、兒童新樂園當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，將視風雨情況決定是否暫停營運；若台北市政府宣布停止上班或上課，也將暫停營運。

北捷強調，為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，均已加強檢視各項防洪設備。颱風期間營運訊息將透過台北市政府及台北捷運公司網站、「台北捷運Go」App、車站旅客資訊系統、廣播系統及張貼告示等方式公告。

另，台北市政府表示，依中央氣象局最新預報，杜蘇芮颱風極可能成為今年第一個侵台的颱風，且有發布北部陸警機會，不容小覤。目前評估影響台北市最顯著時間為26、27日，台北市災害防救辦公室已通報各單位加強防颱整備工作，也提醒市民利用周日休假，提早做好防颱準備，以減少災損。