112學年度分科測驗將於7月12日至13日舉行，今天下午開放查看試場，配合各考場學校清潔消毒作業，考生只能在教室外查看座位，不能進教室內。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，112 學年度分科測驗約4.2萬人報考，試場分配表及考試地點已公布於大考中心網站。

今年分科測驗考場學校（除台北一考區建國中學外）均於7月11日下午2時至4時開放查看試場，無論考生實際應考日程，如要查看試場，須在規定時間內前往考場學校；因各考場學校於考前1天全面清潔消毒，考生查看試場時僅可於教室外查看座位，不能進教室。

大考中心提醒，若考生分科測驗應試地點為台北一考區的建國中學，查看試場時間調整為7月11日下午4時至6時，大考中心也會針對在建中應試的考生發送簡訊通知提醒。

因應防疫措施調整，大考中心表示，今年分科測驗不再管制考場進出動線並開放親友陪考，也不再製發入場識別證，但考生應考時務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一） 。（編輯：李亨山）1120711