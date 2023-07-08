台灣小行星今年將在7月、9月分別以逆行與順行方式通過礁湖星雲，下次再相遇將是在14年後的2037年9月。（北市天文館提供／張芷瑜台北傳真）

大家知道天上有顆以「台灣」為名的小行星嗎？這顆編號2169的小行星現正位於最接近地球的位置，並將「逆行」穿越人馬座中美麗的礁湖星雲。北市天文館表示，7月6日凌晨以設置於中央大學天文所鹿林天文臺的遙控望遠鏡，捕捉兩者同框的難得美景，與民眾分享在地球外的另個台灣。

天文館表示，台灣小行星位於火星與木星間的主小行星帶中，以約4.7年的週期環繞太陽運行，直徑僅約14至19公里，目前的亮度接近17等，比肉眼可見極限還暗約1.6萬倍，即使在6月底至7月初最接近地球的這段時間，也有2.86億公里之遙。

天文館也說，由於地球軌道位在台灣小行星內側，所以會如彎道超車般超前小行星，使小行星出現看似後退的逆行現象。特別的是，台灣小行星今年將兩度穿越夏季夜空中知名的礁湖星雲，一次在7月上旬以逆行穿越，另一次則在9月下旬以順行通過，而台灣小行星下次再與礁湖星雲相遇，要等到14年後的2037年9月了。

天文館補充，礁湖星雲是夏季夜空中相當美麗而知名的天體，在光害稀少的環境中用雙筒望遠鏡即可輕易看見，也是天文攝影中最常拍攝的目標之一，不過台灣小行星則黯淡到只有大望遠鏡才能得見了。