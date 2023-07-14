營建署表示，台灣大規模推動社會住宅是從2017年開始，目前興建與供給數量持續增加。現階段社會住宅入住招租的機制為民眾先申請，經公開抽籤及資格審查後，將依序造冊，凡是遇到正取未完成簽約或退出時，會依名單依序遞補，已有輪候制精神。

特別是國家住都中心在林口世大運社宅依此制度執行四年多以來，每月都有安排候補民眾依序入住，運作順暢，可見相關作法兼具公平性及輪候制精神。

此外，林口世大運社宅為實際有效縮短申請人等候入住的時間，現已依據待出租戶數及合格申請人遞補選屋情況，採取「隨到隨辦」及「每日受理申請收件」，每月定期辦理選屋、簽約及入住的方式來辦理。

營建署指出，全國各縣市近200處社會住宅，國家住都中心都比照此模式作為招租基礎，並依據實務狀況來適時調整招租模式，以符合有意承租民眾的需求。

營建署強調，現行國家住都中心的入住機制，因早已建立候補名冊，所以能即時遞補及滿足民眾居住的需求，整體入住機制相對完善。

政府除了持續興辦社會住宅以外，還有包租代管及租金補貼等住宅政策。推動包租代管鼓勵活化空閒房屋，已達每季媒合6,000戶有效契約的量能；租金補貼目前核定戶數已達27.7萬戶，其中弱勢家庭約占4成、初入社會青年與婚育家庭各占約3成。