7月8日是日本前首相安倍晉三在奈良發表助選演講時遭到槍殺一周年。安倍的一周年祭法事上午在東京的增上寺舉行，日本現任首相岸田文雄以及政界和經濟界的相關人士出席了這一活動。有關方面下午還為公眾設置獻花台。

8日上午，安倍的一周年法事在東京芝公園增上寺舉行。夫人昭惠等親屬、首相岸田文雄、閣僚等出席。此後，由自民黨、安倍派（清和政策研究會）、安倍家主辦，普通參加者獻花。

2022年7月8日，安倍在奈良市為自民黨候選人站台期間，被人開槍擊中，送院搶救無效不治，終年67歲。42歲疑犯山上徹也被控謀殺罪及違反槍械管制法例，他供稱因為母親向統一教會捐獻大筆資金導致家中破產，認為安倍與統一教會關係密切，於是向他下手。

前統一教牽扯的一系列問題因槍擊事件浮出水面之後，日本政府表示如果掌握了相關事實，可能屬於發布解散教團命令的情況，將向法院提出解散請求。政府迄今為止已經6次行使了依據宗教法人法的「提問權」，對該教團的組織管理等情況展開調查。

《讀賣新聞》指出，安倍離世給自民黨內安倍系造成很大的衝擊，至今仍沒人能代替他，安倍派目前是以代理會長的臨時體制運作。安倍逝世一周年前夕，安倍派內部才開始討論繼承人問題。

日本NHK報導說，安倍派的會長席位一直處於空缺狀態，爭奪主導權的動向有可能表面化。擔任會長代理的前文部科學大臣鹽谷立等人主張應立即選出新會長，但自民黨政務調查會長萩生田光一和內閣官房長官松野博一等5人則正在爭取過渡到以他們為中心的體制。