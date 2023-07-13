北科大資財營學生與熱炒店鬧出「白飯之亂」，台北市一間知名日式料理店在粉專發文指出，未來將禁止北科資財營相關人員、學生入內用餐，隨即引發爭議，大多網友都認為抵制特定族群太超過，店家事後緊急將貼文刪除，不過臉書、Google評價已被灌爆。

該日本料理店在臉書粉專發文寫下，「抵制奧客從你我開始，為抑止社會歪風，學校、家庭不教，我們來教，雖然力量薄弱，但仍希望導正少部分人的劣習觀念。本店未來將禁止北科資財營相關人員、學生入內用餐，習慣放鳥者，訂位前請先確認自身能否配合店家營業規範，放鳥的人沒有理由裝無辜。」

文章曝光後引發爭議，大多人都認為太超過，店家也緊急將貼文刪除，許多網友留言酸，「原本想搭順風車，結果卻翻車」、「想抵制奧客，結果自己被抵制」、「不是很有種，怎麼刪文了」、「我沒有特別哪邊，只是這種操弄社會對立的店家，我是絕對不會去吃」、「原本以為老闆很帶種，結果還是刪文了，打臉自己。」

許多網友也在該店Google評價留下1星負評，「助長仇恨的店家，不值得消費」、「餐點還行，但店家行為不行，硬要蹭」、「實在沒必要發表分化的言論，台灣社會值得關注的議題很多，建議店家專注在製作美味的食物。」