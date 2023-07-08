蔡英文總統今日晚間出席在高雄流行音樂中心舉辦的「2023總統府音樂會─跨海音」，與民眾共同聆賞這場跨世代、跨曲風、跨領域的音樂盛會，重溫台灣多元繽紛的時代之歌。

今年的總統府音樂會首度開放民眾索票，並在高雄流行音樂中心戶外音浪堤岸設有大螢幕轉播，更於近20個平台同步直播，讓更多民眾能透過現場參與，及電視、廣播和網路等平台，共同聆聽屬於臺灣的聲音。晚間，在戶外音浪堤岸及海風廣場，都可以看到許多民眾帶著野餐墊席地而坐，享受夜晚溫暖的海風，一起欣賞這場視覺及聽覺的雙重饗宴。

本次音樂會由「憶・海」、「搏・海」、「萌・海」、「幻・海」、「傳・海」五段主題，跨越傳統與現代，融合古典與搖滾，串連2個小時的精彩節目。秉持歷年來「公益性」及推動「音樂平權」的宗旨，今年音樂會廣邀在地原住民族學生、新住民家庭、特殊教育學生等，期盼透過這場音樂會，讓大家共同感受音樂溫暖的力量，也重溫臺灣多元繽紛的時代之歌。

音樂會現場包含監察院長陳菊、總統府資政張俊雄、黃崑虎、張博雅、國策顧問莊維周、陳旺來、曾貴海、賴春生、張田黨、陳永昌、祕書長林佳龍、副祕書長黃重諺、張惇涵、高雄市長陳其邁、文化部長史哲、海洋委員會主任委員管碧玲、外交部次長李淳、立法委員李昆澤、許智傑、劉世芳、林岱樺。

還有海軍軍官學校校長劉寶文、諾魯共和國大使凱法斯（Jarden Kephas）及夫人、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、海地共和國大使潘恩（Roudy Stanley Penn）、巴拉圭共和國大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）、聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、瓜地馬拉共和國大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）及夫人等友邦大使與多國駐台代表、「國家運動訓練中心」國手們及教練團，以及中華文化總會祕書長李厚慶等也出席此場音樂盛會。

本次音樂會由中華文化總會共同主辦，協辦單位包括高雄市政府、文化部、外交部、國防部、教育部、衛生福利部、原住民族委員會及客家委員會等。總統府也特別感謝各單位協助，共同促成本次音樂會。