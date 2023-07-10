林聿禪(資料照片)

外傳美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P四實驗室，祕密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。總統府發言人林聿禪今天表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

媒體報導，2022年6月23日與2023年1月9日，兩度由當時的行政院長蘇貞昌主持代號為南海工作會議的祕密會議，2022年6月23日那次會議，美國要求台灣研發生物戰劑的問題，由國防部報告推動進度。

林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，作為國際社會負責任一員，我國依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。

她說，對於媒體在未經查證下，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。對於這樣的不實操弄，總統府給予強烈譴責。