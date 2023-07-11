媒體報導稱，美國施壓台灣開發生物戰劑。美國在台協會（AIT）11日表示，美國是首批簽署《禁止生物武器公約》的國家，該公約明令不得發展生物武器，亦不得協助或鼓勵任何組織製造、取得生物武器。國際事務專家賴岳謙11日在《新聞大白話》節目強調，白宮發言人去年才說使用集束戰就是違反戰爭罪，如今又提供給烏克蘭，真有遵守國際公約嗎？蔡政府若想釋疑，就該開放三峽預防醫學研究所，供媒體及立委參觀。

「我對於我們現在的外交部，我很不以為然！」賴岳謙表示，一個新聞報導，不能隨便去把人家戴帽子，不能隨便就指控別人，是什麼什麼統戰。更何況統戰是統一戰線，那外交部長吳釗燮你對統一戰線要先弄清楚，你要把統一戰線的目的、特質弄清楚。

賴岳謙強調，對於一篇新聞報導，你要不就出來嚴正地否認，拿出證據來說，我們確實沒有這樣做，歡迎媒體記者到我們三峽的預防醫學研究所去參觀，一切公開透明，讓記者可以去參觀，要不就讓立法委員可以去參觀，來證明絕對沒有搞生物戰劑。

「我覺得要不你就做這件事，你又不敢，也不肯，你為什麼不敢、不肯？」賴岳謙質疑，還有美國講的一個話，是要抱疑問的。去年美國白宮發言人曾斬釘截鐵地說，使用集束戰就是違反戰爭罪，但今天拜登就已經決定要把集束彈送到烏克蘭去了，要給澤倫斯基來使用。那我們就問，你拜登是不是涉嫌違反戰爭罪？所以美國說一套做一套，這樣不好。AIT又出來說我們絕對遵守公約，你把國際公約拿出來看看，你有遵守嗎？