蔡英文總統今早前往內政部警政署刑事局視察打詐工作執行情形，行政院副院長鄭文燦也陪同前往。民眾黨立委陳琬惠說，若蔡英文是想叫醒擺爛的「打詐國家隊」，恐怕金管會、數位部與NCC都要視察一輪，她也強調，蔡英文若想展現打詐決心，應拿出魄力，別再放任各部會擺爛下去。

陳琬惠說，今天蔡英文前往內政部警政署刑事局視察打詐工作，不僅是蔡總統任內首次造訪刑事局，更是繼前總統李登輝後，再有總統造訪刑事局，顯示詐騙案引發的民怨已逼得蔡總統必須親自站到第一線。

陳琬惠表示，攤開警政統計網的數據，蔡總統執政7年多來，詐騙案幾乎是年年成長，去年達到近3萬件，是這7年新高；而今年才過一半，已經有1萬6千件，號稱「打詐國家隊」卻是越打越詐。 遺憾的是，今日蔡總統的發言不僅無視氾濫的詐騙案已達天怒人怨，更持續「大內宣」政府的打詐成果，看在多數的受害人眼中，真是情何以堪。

陳琬惠酸，如果今日蔡總統視察刑事局是想要叫醒擺爛的「打詐國家隊」，恐怕金管會、數位部與NCC都要視察一輪，否則以這幾個部會顢頇的程度，難保不會繼續擺爛下去。像是先前第一線執法檢察官痛斥，金管會、數發部與NCC互踢皮球，結果回去翻1年前的打詐綱領1.0版，檢察官們所提出的具體問題，包含欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號、橫行無阻的電信境外門號通通都已經列出，既然已經知道問題，為什麼1年來毫無作為？甚至上週才在開跨部會打詐會議。

陳琬惠直言，若想展現政府的打詐決心，蔡總統就絕對不是只有官僚式的聽聽簡報，或做出幾點不痛不癢地指示，甚至還在「大內宣」；而是要拿出魄力，別再放任各部會擺爛下去。