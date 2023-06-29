《台美21世紀貿易倡議》首批協定1日於美國華府簽署，行政院會29日通過相關協定內容，行政院長陳建仁指出，協定為台美貿易打下完備、堅實法律基礎，高標準貿易協定相關內容，也有助於我國加入CPTPP，期待台美貿易合作可以逐步加深向前邁進；由於未來還有7大議題要談，他盼能持續擴大深化台美經貿合作領域跟互惠。

行政院今日通過經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」；知情官員指出，此程序只代表通過而非生效，因為美方政府尚未完成國內程序，這僅代表我國確定該協定可生效，但須等美方走完程序才是真的生效，目前沒有具體生效日期。

陳建仁指出，以往經貿談判是由經濟部國貿局主政，2016年後為提高談判位階量能，由各部會派員支援行政院下設置的經貿辦，也做出可圈可點成績；本協定是1979年來台美最具規模、全面性貿易談判首批成果，讓台美經貿關係向前邁出關鍵一步，用行動告訴全世界台灣有能力遵守國際規範，且具實力執行高標準貿易承諾。

陳建仁說，該協定為台美貿易打下完備、堅實法律基礎，也納入像CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助於我國加入CPTPP，期待台美貿易合作可以逐步加深向前邁進，行政團隊秉持透明公開原則，用最高標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

陳建仁說，未來還有七項議題要進行談判，會有更多單位參與，希望大家持續努力，持續擴大深化台美經貿合作領域跟互惠關係。這也應驗他常講的，「當我們團結在一起，心連心、手牽手並肩努力的時候，我們一定可以更堅強且走得更遠，讓我們一起更努力。」

談及政院通過協定後預計何時上路？經貿辦副總談判代表楊珍妮僅稱，今日是依照《條約締結法》送行政院備查，這只是很多程序中一部份，接下來還須跟相關部會討論，有很多行政程序要完備。

針對我國加入CPTPP進度，楊珍妮指出，據我方掌握，CPTPP7月份的會議仍著重於英國入會案，因為談判結束後會有內部程序，須與各部會批准程序，至於是否會討論到新入會國，就不是我方能主導，但政府都正密切注意中。

她也強調，現在政府都有不斷溝通，讓會員國知道台灣是具入會高標準的國家，盼能早日成立入會工作小組。至於雙邊租稅協定目前進度，她說，此案由財政部負責，但經貿辦都有密切注意此案，雙方都有接觸當中。