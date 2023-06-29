為降低金融機構的資安風險，蔡英文總統今天表示，我們已與許多國家金融資安單位簽訂MOU，擴大國際合作；修正通過的金融三法昨天也已公布。往後，像是涉及破壞核心資通系統設備的正常運作，都會加重刑責；我們要打團體戰，一起來提升金融資安量能。未來也會由金管會定期召開金融機構資安長聯繫會議，打造更強韌的資安防護體系。

蔡英文總統今天與金管會副主委蕭翠玲、台灣金融研訓院副院長林仲威、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅等人出席「台美金融資安論壇」時表示，她自上任以來，就不斷強調「資安就是國安」的概念。尤其，在臺灣推動數位轉型的同時，也無可避免需要面對更複雜多變的資安威脅。對於資安風險的辨識、評估和控制，更需要透過跨產業、跨領域的聯防合作。

她說，執政團隊不斷努力提升各個面向的資安防護。去年8月，我們成立了「數位發展部」，今年2月「國家資通安全研究院」也已經正式揭牌。這些努力，都是要為臺灣民眾打造安全、安心及安穩的數位環境。

蔡英文舉例，這幾年來，我們推動FinTech已經具有一定的成效。讓民眾使用金融科技服務時，能更方便、更有效率，而同時我們也需要更謹慎因應，以面對金融及數位流通過程中的資安風險。

在網路時代，各種資訊的快速流傳，也提高了詐騙發生的可能。她強調，最近行政團隊跨部會合作，全力推動「打詐1.5」，就是要結合法律和技術的力量，來達成讓民眾減少誤信、減少接觸、減少損害的目標。

在國際合作部分，蔡英文指出，2017年，我們設置了「金融資安資訊分享與分析中心」，透過持續的演練、評估和分析，提前預防系統性風險的發生。這個中心也在2019年加入美國的相關體系，合作、分享金融資安的情資。

她說，2022年1月起，台灣也成為美國資安事件應變及安全小組論壇（FIRST）會員，並且和許多國家的金融資安單位簽訂MOU，建立合作管道，進一步擴大臺灣金融資安的國際合作。

在國內金融機構方面，蔡英文指出，從2020年開始就推動「金融資安行動方案」，要求金融機構設置資安長，導入國際資安標準，並辦理資安攻防的演練，建立應變體系，提高對資安事件的反應能力。

去年，金管會發布「金融資安行動方案」2.0，強化重要核心資料保全機制，鼓勵導入「零信任」驗證制度，透過「永不信任，持續驗證」的精神，降低金融機構的資安風險。金管會今年2月也邀集79家金融機構及相關的周邊單位，召開資安長聯繫會議。

蔡英文表示，我們要打團體戰，一起來提升金融資安量能。未來也會繼續定期召開這個聯繫會議。為強化金融關鍵基礎設施的保護，立法院今年5月底，三讀通過《銀行法》、《證交法》和《期交法》的修法，並且在昨天已經正式公布。往後，像是涉及破壞核心資通系統設備的正常運作，都會加重刑責，最高可以處7年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

她告訴金融業人員，雖然提高金融機構的防護力和應變力，需要投入很多成本，而且沒有短期可以量化的收益，但是，當管理階層堅持落實資安，並提供適當的資源，保護金融機構、保護企業和客戶，就會是金融機構很大的資產。她也拜託大家與政府一起齊心協力，打造更強韌的資安防護體系。