台北市長蔣萬安5日出訪新加坡，參訪新加坡永續發展部等行程。然一同出訪的民進黨台北市議員陳怡君爆出，蔣萬安中午與大家一起吃午餐，下午參訪行程結束後還相約一起吃晚餐，但晚餐時間到卻不見蔣萬安人影，團隊也不知道蔣萬安行蹤，「是去秘密外交了嗎？」北市府回應，蔣萬安一方面和老朋友敘舊，一方面尊重地主安排。

蔣萬安今早出訪至新加坡，參訪新加坡永續發展與環境部、擎天大樹及濱海堤壩。預計接下來幾天還會至新加坡市區重建局、組屋和陸路交通管理局等行程，並於8日回台。

陳怡君指出，蔣萬安午餐時間還和隨行局處首長、議員一同吃肉骨茶，接著繼續參與新加坡永續發展與環境部團隊，了解新加坡「2030年綠色計畫」。回到飯店後，大家相約晚間7時一起去餐廳，但這時蔣萬安卻不見了。

她痛批，「安安市長，你在哪裡？是去秘密外交了嗎？整個晚上都沒看到你，不知道你吃飯了沒有？去哪裡吃飯了？」真是太離譜，整個團隊東問西問都沒人知道蔣萬安行蹤，今日是來做市政考察，而非秘密外交，請蔣萬安向市民說清楚，晚上去哪裡、和誰吃晚餐。

北市府發言人殷瑋回覆，蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面也尊重新加坡方面的安排。