蔡烱民指出，台股在6月上旬上漲，但中下旬起呈現漲多拉回，整體來看是「先漲後跌」，若以外資進出來看，根據金管會統計，6月外資本金匯入約34.3億元，但央行統計是本金加計盈餘，外資匯出約30多億美元盈餘，相互抵銷下幾乎呈現歸零，外資進出大致上是持平。

對於近期外資進出，蔡烱民說明，「匯率應不是外資的主要考量」，而是以台股為主，匯入台灣多半是買台股，若台北匯市有波動比較大，央行會有調節，惟去年底至今，新台幣僅貶值約1.3％左右、變動不大。

蔡烱民進一步說，去年很明顯是因為外資賣超台股並匯出，明顯影響新台幣貶值，但今年狀況不太一樣，外資進出不是影響新台幣貶值主要因素，整體來看包括進出口商、國人對外投資等大致均衡，「大家對匯率沒有強烈預期」，央行就按照市場供需來調節。

對於近期台北股匯市表現不一致，蔡烱民則說，近期觀察到外資透過換匯交易（SWAP）買台股，而透過SWAP投資台股，對於匯市影響也相對較少，就央行立場而言，因我國外匯市場相對淺碟，過去也鼓勵外資用SWAP買台股。

蔡烱民說明，SWAP遠匯天期最長約三個月，這部分牽涉到外資對於後續升息預期，要看Fed在7、9月是否如預期升息，業者會有資金調度考量，選擇承作天期也不一樣。

銀行主管則說，外資透過SWAP買台股，在5月明顯增加不少，而6月則稍微下降，主因台美利差仍大，外資透過SWAP交易可取得大約4％的報酬，且考量後續新台幣隨亞幣緩貶，此時透過遠匯鎖住新台幣匯價，避免匯差損失，後續著眼於第三季領取股利，之後再用這筆新台幣資金換成美元匯出。